Stadt Leichlingen diskutiert mit Experten : 2050 findet auf Friedhöfen auch Kultur statt

Die Erdbestattungen im Sarg sind rückläufig, Urnengräber und andere Bestattungsformen gewinnen hinzu. Um Friedhöfe am Ort wieder in de Fokus zu rücken, denkt die Stadt schon jetzt über Neuerungsmöglichkeiten etwa auf dem Kommunalfriedhof Kellerhansberg (Foto) nach. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Stadt und Experten haben sich mit dem Friedhof der Zukunft befasst. Ergebnis: Er muss mehr sein als eine Begräbnistätte. Nötig: ein positives Image.

Reihen- oder Urnengrab auf dem Friedhof? Baumbestattung oder Urnenbeisetzung im Kolumbarium? Wie sieht der Friedhof der Zukunft aus? Darüber hat die Stadtverwaltung in dieser Woche mit Vertretern der Kirchen, und der Politik, mit Bestattern, Steinmetzen und Friedhofsgärtnern diskutiert. Allgemeiner Konsens: Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren massiv verändert.

Aber auch die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen steigt, zum Beispiel nach Baumbestattungen. Während es in Deutschland (noch) den Friedhofszwang gibt, werden im benachbarten Ausland auch Berg- oder Almwiesenbestattungen angeboten. „Die Bestatter haben meist eine Vielzahl an Informationsbroschüren, was möglich ist. Der kommunale Friedhof ist in der Vermarktung aber unterrepräsentiert“, sagte Lubowitzki. Man müsse die Bestatter mit „coolen Prospekten gegen den Abwanderungstrend ausstatten“, forderte er auf, die Vorteile des örtlichen Friedhofs besser zu zeigen.