Umgestaltung in Nettetal : Abgestorbene Lebensbäume werden beseitigt und ersetzt

Umgestaltung in Nettetal

Nettetal Drei trockene Sommer haben den sonst immergrünen Thujahecken etwa auf dem Friedhof Breyell zugesetzt. Die Stadt wird betroffene Heckenreihen beseitigen.

Lebensbäume auf Friedhöfen waren über Jahrzehnte eine gewohnte Einheit. Lebensbaumhecken (Thuja) haben auch in Nettetal die Friedhöfe im Stadtgebiet geprägt. Von diesem gewohnten Anblick muss man jetzt Abschied nehmen. Viele der Hecken haben in den letzten drei extrem trockenen Sommern deutlich Schaden genommen. Die sonst immergrünen Thujahecken wurden braun und starben ab. Die auf den Friedhöfen verwendeten Lebensbäume kommen ursprünglich aus Gebieten mit wesentlich mehr Niederschlag. Die Trockenheit trifft die Flachwurzler deshalb nun besonders hart. Die Pflanzen vertrocknen oder werden so geschwächt, dass sie anfälliger sind für Krankheiten und Schädlinge.