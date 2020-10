Kultur in Nettetal : Ausstellung aus dem Textilmuseum gastiert im Rathaus

Kultur in Nettetal

Museumsleiterin Susanne Ciernioch hat in der Textilscheune die Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit konzipiert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Nach zwei Monaten geht die Ausstellung „Was wirkt nach?“ im Textilmuseum „Die Scheune“ am Sonntag zu Ende. Sie fand große Aufmerksamkeit. Zu den Öffnungszeiten an den Sonntagen kamen 70 bis 80 Besucher.

Am Sonntag geht die Ausstellung „Was wirkt nach?“ im Textilmuseum Die Scheune zu Ende. Museumsleiterin Susanne Ciernioch, die diese Ausstellung erarbeitet hat, freut sich über „die gute Resonanz“ bei den Besuchern. Jeden Sonntag kamen 70 bis 80 Personen in die Scheune. Am Samstag gibt es noch einen Workshop für Kinder ab sieben Jahren: Von 14 bis 17 Uhr geht es ums Thema Upcycling. Aus alten Jeans entstehen modische Handytaschen.