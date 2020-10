Kultur in Nettetal : Darf man jemandem bei der Selbsttötung helfen?

Selbstbestimmung versus Fürsorge: Der Ethikrat diskutiert über Sterbehilfe. Vorne Klaus Mikoleit und Karin Boyd, hinten Wolfgang Seidenberg und Ernst Wilhelm Lenik. Foto: Tim Muell/T.Behind-Photographics,Tim Muell

Nettetal In „Gott“ stellt Ferdinand von Schirach die brennenden gesellschaftspolitischen Fragen: Wie wollen wir leben – und wie wollen wir sterben?

Nach „Terror“ kommt jetzt mit „Gott“ das zweite Bühnenereignis von Ferdinand von Schirach nach Nettetal. Am Samstag, 7. November, startet um 20 Uhr damit auch das Abonnement 2 in die neue Theatersaison. Die Aufführung findet im Haus Seerose, Steegerstraße 38 in Lobberich statt.

In seinem zweiten Theaterstück widmet sich Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach erneut einem Thema von höchster gesellschaftspolitischer Brisanz und stellt eine zentrale Frage in Bezug auf die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung: Darf man jemandem bei einer Selbsttötung helfen? Seit dem neuen Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020, das den bestehenden Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches für verfassungswidrig erklärt hat, erscheint diese Frage vermehrt in den Schlagzeilen und wird kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert.

Am Ende des Theaterstückes entscheidet das Publikum, und zwar über einen konkreten Fall: Richard Gärtner, 78 Jahre alt, will sich das Leben nehmen. Um dies für seine Begriffe würdevoll tun zu können, fordert er das Betäubungsmittel Pentobarbital, das ihm nur ein Arzt geben kann. Soll er es bekommen? Zuvor erlebt das Publikum, wie in einer Sitzung des Ethikrats rechtliche, moralische, politische, christliche und persönliche Aspekte dieses hochaktuellen Themas zur Sprache kommen und darum gerungen wird, den richtigen Weg zu finden.

Regisseur Miraz Bezar sorgt dafür, dass sein hochkarätiges Ensemble nicht nur kompetent diskutiert. Eintrittskarten können zum Preis von 13 bis 22 Euro online unter www.nettetheater.de erworben werden. Oder bei der NetteKultur, Doerkesplatz 3, Telefon 02153 898-4141, E-Mail nettekultur@nettetal.de und dem Bürgerservice im Rathaus.

