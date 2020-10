Friedhöfe in Wermelskirchen : Viele Friedhofsbäume sterben ab

Wermelskirchen Die Stadt muss rund 120 tote Fichten auf dem Waldfriedhof fällen. Aber nicht nur die Fichten, auch andere Bäume auf städtischen Friedhöfen stehen wegen der Trockenheit unter besonderer Beobachtung.

Bei einem Spaziergang über den Waldfriedhof am Eickerberg offenbart sich eines der großen Sorgenkinder: eine Baumgruppe toter Fichten. Rund 120 Bäume seien hier abgestorben, sagt Niemz und deutet auf die Bäume am Hang. Auch auf der anderen Seite des Weges ragen einzelne tote Fichten in die Höhe. „Der Borkenkäfer“, erklärt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts. Weil die Fichten durch die jahrelange Trockenheit keine Widerstandskräfte mehr aufbringen konnten, hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel. „Wir wissen aus Erfahrung, dass diese toten Bäume noch zwei Jahre lang sicher stehen“, erklärt Niemz. Und deswegen hat sich die Stadt eine Frist gesetzt: Spätestens bis Herbst 2021 sollen die Fichten auf dem Waldfriedhof gefällt werden.

Unterdessen leiden auf den städtischen Friedhöfen nicht nur die Fichten. Zum ersten Mal ist ein Baum-Kataster entstanden, das auch digital die Entwicklung der städtischen Bäume dokumentiert – auch auf dem Stadtfriedhof, dem Waldfriedhof und den Friedhöfen in Dabringhausen, Hünger und Neuenhaus. „In vielen Bäumen haben wir während der Kontrolle trockene Äste gefunden“, sagt Niemz. Noch in diesen Tagen und Wochen würden die Äste entfernt. Vereinzelt seien Kronensicherungen notwendig, gelegentlich müssten Kronenteile auch eingekürzt werden. Insgesamt vier Fällungen – neben den Plänen für die Fichten – sind geplant: zwei auf dem Waldfriedhof, eine in Dabringhausen, eine in Hünger. „Wir versuchen Bäume zu retten, wenn wir sie retten können“, sagt Niemz. Deswegen werde andere Fällungen noch weiter geprüft.