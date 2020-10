Theater in Wermelskirchen : „Das Film-Eck ist so wunderbar geschichtsträchtig“

Interview Wermelskirchen Schauspielerin Heike Feist spricht über das Textlernen und den Reiz von realen Figuren als Schreibvorlagen. Donnerstag tritt sie in Wermelskirchen auf.

Sie haben noch andere Quasi-Biographien fürs Theater geschrieben – was reizt Sie an diesen Figuren?

Feist Es sind ja keine fiktiven Figuren – es sind Menschen, die wirklich gelebt haben. Und diese möchte ich von ihren scheinbaren Sockeln holen, sie als Mensch erzählen. Nicht über Lebensdaten oder bedeutende Werke, sondern mit alltäglichen Problemen, Nöten, Fragen und Sehnsüchten, die einem im Laufe des Abends das Gefühl geben, einen langjährigen Bekannten zum ersten Mal wirklich kennenzulernen. Die Abende sind so geeignet für Kenner, Nicht-Kenner und absolute Liebhaber. Gleichzeitig steht über jedem Stück ein Thema, das auch die jeweilige Persönlichkeit ausgemacht hat, und das der Zuschauer zumeist aus eigenem Erleben kennt: Ängste, persönliches Scheitern, Liebe, Betrug und Einsamkeit oder die Stellung der Frau in Bezug zum Mann.

Feist Das kann man nicht vergleichen. Es sind völlig andere Prozesse. Beim Schreiben fällt mir das lange Sitzen am Computer nicht leicht. Danach muss ich zur Physiotherapie. Ich bekomme Flausen, wenn ich zu lange sitzen muss. Ich muss mich bewegen. Und das nutze ich aus. Wenn ich mal mit einer Szene nicht weiterkomme, dann stehe ich auf und spiele bis dorthin und improvisiere, was das scheinbare Gegenüber jetzt antworten würde.

Feist Es ist ein Ort, am dem liebevoll Kunst betrieben wird. Das Film-Eck ist so geschichtsträchtig, die Dielen knarren, und wenn man die Augen schließt, sieht man förmlich wie jahrzehntelang Leute hineinströmten, um Kunst und Kultur zu genießen. In den Chef Peter Scheben habe ich mich schockverliebt. Ein Mensch, der liebt, was er tut. Der die Kunst und vor allem seine Künstler liebt. Er war auch derjenige, der mich Anfang Mai angerufen und angeboten hat, die Hälfte der Gage schon jetzt zu überweisen, damit wir unsere Miete zahlen können. Die staatlichen Hilfen für soloselbstständige Künstler kommen ja nicht an, wir werden auf Hartz 4 verwiesen. Nach diesen Telefonat mit Peter Scheben habe ich eine Träne verdrückt.