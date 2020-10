Politik in Wermelskirchen : Zwei Fraktionen bereiten sich auf die Arbeit im Stadtrat vor

Wermelskirchen Marco Frommenkord übernimmt jetzt den Vorsitz der FDP-Fraktion von Jürgen Manderla. Auch Zukunft Wermelskirchen rüstet sich für die erste Ratssitzung: Andreas Müßener ist der neue Fraktionschef.

Nach 16 Jahren hat Jürgen Manderla den Fraktionsvorsitz bei der FDP in Wermelskirchen abgegeben. Sein Nachfolger ist Marco Frommenkord, zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde Patrick Engels gewählt. Manderla und Frommenkord verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft und deshalb fand der Jüngere auch nur lobende Worte für seinen politischen Ziehvater: „Ich danke Jürgen Manderla für sein bisheriges politisches Engagement für die Stadt Wermelskirchen und als Freund. Auch wenn man in der Sache nicht immer einer Meinung war, ist und auch sein wird, so war, ist und wird unser Verhältnis von Vertrauen, Verlässlichkeit und Loyalität geprägt sein. Ich bin froh, dass er uns mit seiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung in der Fraktion und im Ortsverband erhalten bleibt.“

Auch in der Wählergemeinschaft Zukunft Wermelskirchen rüstet man sich sich für die erste Ratssitzung am 2. November. „Die neue Fraktion freut sich auf die kommenden fünf Jahre in einer familiär-freundschaftlichen Atmosphäre, bei der politische Arbeit einfach Spaß macht.“ Doch schon taucht das erste Problem auf: Zukunft Wermelskirchen sucht einen Büroraum in der Stadt. „In den kommenden Tagen werden wir dazu aussichtsreiche Gespräche führen“, kündigt Fraktionsvorsitzender Andreas Müßener an.