Sport in Wermelskirchen : 15 Nachwuchs-Judoka tragen jetzt Weiß-Gelb

Wermelskirchen Prüferin Katrin Seide zeigte sich zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Luke Cabecana und Till Scheida vom JCW kämpften beim DJB-Team Cup im U-18-Team von Bayer 04.

Prüferin Katrin Seide zeigte sich in jedem Fall zufrieden mit den gezeigten Leistungen und lobte insbesondere den jüngsten Teilnehmer Sune Jacobs in den höchsten Tönen. Sune zeigte großes Talent und ein wahres Kämpferherz. Elia Koberski überzeugte derweil dadurch, dass er auch stets die passenden Namen zu den gezeigten Techniken in Stand und Boden wusste. Doch auch die anderen Judoka nahmen die Hürde mühelos und so binden sich neben Sune und Elia nun auch Artyom Bakoian, Burhan Pasgazade, Finley Böhlefeld, Clarissa Konrad, Thomas Butlin, Maja Wegwert, Alessandra Diteranto, Jona Koberski, Deniz Huber, Jonathan Eickhoff, Anton Mezera, Emma-LottaHamacher und Leni Clemens den weiß-gelben Gürtel um den Bauch.