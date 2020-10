Kriminalität in Alpen : Einbrecher auf Alpener Friedhof

(bp) Einbrecher haben von Montag auf Dienstag Werkzeug aus dem Lagerraum auf dem Friedhof Zum Wald gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus dem Lagerraum des Friedhofs an der Straße Zum Wald in Alpen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, drangen die Täter in das Gebäude ein, indem sie Vorhängeschlösser aufgeknackt haben. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei unter anderem zwei Heckenscheren der Marke Stihl, eine Kettensäge und ein Laubgebläse, ebenfalls der Marke Stihl, ein Akku-Gebläse der Marke Pellenc sowie einen großen und einen kleinen Winkelschleifer. Beide Flex-Maschinen sind von der Marke Makita.