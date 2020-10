Baustelle in Bergisch Born : B 51 wird in Richtung Lennep gesperrt

Wermelskirchener können eine Zeit lang nicht über die B 51 nach Remscheid fahren. Foto: Jürgen Moll

Bergisch Born Der Ausbau der B 51 wird in den Herbstferien abgeschlossen, teilt die Stadt mit. Der Einbau der lärmoptimierten Asphaltdecke erfolgt an einem Stück – jeweils in einer Fahrspur.

Da der rund 650 Meter lange Abschnitt für eine Baustellenampel zu lang ist, wird der Verkehr aus Wermelskirchen kommend ab Mittwoch, 14. Oktober, 20 Uhr, über Hückeswagen und Engelsburg zurück auf die B 51 umgeleitet. Diese Umleitung wird bis Montag, 19. Oktober, 4.30 Uhr, aufrechterhalten.

Der Verkehr aus Lennep kann ungehindert durch den Baustellenabschnitt fahren. Am Freitag (16.10.) wird für die Asphaltarbeiten die Straßenseite gewechselt, am Samstag (17.10.) wird die zweite Spur asphaltiert. Am Sonntag (18.10.) folgen Restarbeiten.

(red)