Leichlinger Verein : Lokale Motive zieren den Adventskalender des Lions Clubs

Leichlingen Trotz erster Befürchtungen, ihn nicht herausbringen zu können, ist er ab Mittwoch erhältlich: der Adventskalender des Lions Clubs, dessen Erlös Bedürftigen zugutekommt.

Bürgermeister Frank Steffes hält den Kalender schon mal für „sehr gut gelungen.“ Dass Bürger den Adventskalender des Lions Clubs ebenso betrachten, ist so gut wie sicher. Schließlich wird dieser von Leichlinger Motiven geschmückt: Zu sehen - und umrahmt von den Blüten der Blütenstadt - sind Brücke, Eule, Apfel, Bürgerhaus Am Hammer sowie Altes Rathaus. Das Bild gemalt hat Helene Bergmann (16), eine ehemalige Schülerin der Realschule an der Wupper, die inzwischen das Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen besucht. „Es ist das letzte Bild aus der Realschule, die sich damit zugleich aus der Stadt Leichlingen verabschiedet“, verdeutlicht die ehemalige Lehrerin Uta Herold-Grebing, die mit ihrem Ehemann im Vorstand des Leichlinger Lions Clubs aktiv ist und mittlerweile zur Leverkusener Realschule Am Stadtpark wechselte.

Der Erlös aus dem Verkauf von insgesamt 2150 Kalendern zum Stückpreis von fünf Euro soll zum 18. Mal in Folge Bedürftigen oder in Not geratenen Bürgern noch vor den Feiertagen zukommen und ihnen helfen, ein besonderes Weihnachtsfest zu erleben. Mit dem Gesamterlös der vergangenen Jahre in Höhe von 115.000 Euro konnten schon ungezählte alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kindern und Jugendlichen und ältere Menschen mit kleiner Rente unterstützt werden.

„Erst hatten wir befürchtet, den Kalender wegen Corona in diesem Jahr gar nicht herausbringen zu können. Schließlich ist es doch besser gelaufen als gedacht“, sagt Vizepräsident Peter Grebing bei der Präsentation am vergangenen Freitag, 16. Oktober.