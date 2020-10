Klimaschutz in Leichlingen : Hohe Zuschüsse für neue E-Lastenräder

Klimaschutz in Leichlingen

Rhein-Berg/Leichlingen Unternehmer und Vereine können sich von Land und Kreis fast die Hälfte des Kaufpreises eines elektrischen Lastenrades erstatten lassen.

Rückfragen zur Antragstellung können im Amt für Infrastruktur und regionale Projekte an die Mobilitätsmanagerin des Rheinisch-Bergischen Kreises, Lara Wagner, unter Telefon 02202 132310 oder per E-Mail an standortentwicklung@rbk-online.de gestellt werden.