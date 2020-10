Schwimmen in Leichlingen : Freibad wird für drei Millionen Euro umgebaut

Schwimmen in Leichlingen

Leichlingen Mit einem „Spraypark“ – einem Wasserspielplatz – soll das Bad attraktiver werden. Dafür wird das Nichtschwimmerbecken kleiner. Ein Neubau von Hallen- und Freibad am Eicherhofsfeld ist vom Tisch.

Der Rat hat in einer Sondersitzung am Donnerstagabend beschlossen, das Freibad sanieren zu lassen. Zugleich entschieden die Ratsmitglieder, sich für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu bewerben. Erhielte die Stadt mit ihrem Projekt „Freibad-Sanierung“ den Zuschlag, müsste sie maximal 55 Prozent beziehungsweise 1,65 Millionen des rund drei Millionen Euro teuren Umbaus selbst bezahlen.