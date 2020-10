Lions-Aventskalender Kalender - Titelbild der 18. Ausgabe prämiert : Frauen überzeugen mit Titelbild

Kirsten Schmid von der Schneiderwerkstatt des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) präsentiert ihren Siegerentwurf. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeld (mmo) Es wird noch bis Ende Oktober dauern, bis der Lions-Adventskalender gedruckt in den Verkaufsstellen liegt. Aber seit Freitag ist bekannt, wie das Titelbild der inzwischen 14. Ausgabe aussieht.

Der Entwurf des Teams aus der Schneiderwerkstatt des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) machte das Rennen.

Verschiedene SKF-Gruppen, auch Kinder und Familien, hatten mehr als 20 Entwürfe beigesteuert, die in einer Ausstellung in der Stadtsparkasse bewertet werden konnten. Kirsten Schmid, die Werkstatt-Leiterin, hatte die letztlich siegreiche Idee, das A 3 große Blatt in 24 kleine Felder aufzuteilen, und die Hobby-Maler-Schneiderinnen füllten jeweils kleine Felder mit Sternen, Weckmännern, Schaukelpferden, Nussknacker, Tannenbäumen, Schneemännern usw. Die komplette Collage zeugt von Vorweihnacht, ist ein echter „Hingucker“ und überzeugte die Jury.

In Anwesenheit der SkF-Geschäftsführerin Stephanie Krone und des kompletten Lions-Kalenderteams, überreichte Teamleiter Jürgen Lehmann in der Schneider-Werkstatt im Second-hand-Laden ProDonna Kirsten Schmid einen 100-Euro-Gutschein. Bei der Gelegenheit konnten sich die fünf Herren, darunter auch Präsident Peter Stepke, zugleich von der Leistungsfähigkeit und Kreativität der Schneiderei an der Solinger Straße überzeugen, in der die Wiederverwertung gebrauchter Waren mit der Unterstützung benachteiligter Menschen im Vordergrund steht.

Zum inzwischen 14. Mal bietet der Lionsclub Langenfeld ab Ende Oktober an rund 60 Verkaufsstellen seinen Adventskalender an. 550 gesponserte Gewinne im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro; Hauptpreis ein i-Phone 11, 64GB, im Wert von 779 Euro. Auch mit dem Verkauf der rund 6000 Kalender zum unveränderten Preis von 5 Euro schafft der Club die finanziellen Grundlagen für seine vielfältigen lokalen und überregionalen Hilfsprojekte.