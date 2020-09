Lions Club Juventas Rheinberg : Lions-Damen sind regelmäßig auf dem Wochenmarkt

Ossenberg Der Damen-Lions-Club Rheinberg Juventas steht nun regelmäßig mit einem eigenen Stand auf dem Ossenberger Wochenmarkt und verkauft für einen guten Zweck – an jedem ersten Samstag im Monat.

Eingelegte Oliven, hausgemachter Walnusslikör, Limoncello und Honig mit Wabe: Das sind nur einige der vielen Leckereien, die der Damen-Lions-Club Rheinberg Juventas auf dem Ossenberger Wochenmarkt an einem eigenen Stand angeboten hat. Auch wohlduftende und fein verpackte Präsente wie Lavendel- und Orangenseife sowie Badekugeln zum Thema „Die Früchte des Sommers“ trafen auf großes Interesse der Marktbesucher.

Das Interesse wuchs, als die Besucher am Stand erfuhren, dass die gesamten Einnahmen einem sozialen Projekt für Rheinberg zugutekommen. Juventas wird nun regelmäßig monatlich an jedem ersten Samstag im Monat auf dem Markt vertreten sein, um mit den Einnahmen das Spiel- und Bewegungsangebot für Rheinberger Kinder zu unterstützen und eine positive und gesunde Freizeitgestaltung zu fördern.

Die diesjährige Präsidentin des Clubs Susanne Chylarecki freut sich: „Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, auf diesem charmanten Markt vertreten sein zu können. In unseren Produkten stecken viel Herzblut und der Grundgedanke, etwas Gutes für die Rheinberger Kinder tun zu können. Wir laden alle Marktbesucher herzlich ein, an unserem Stand vorbeizuschauen.“

Am 10. Oktober dreht sich auf dem Markt am Lions-Club-Stand „Alles rund um den Apfel“. Dann gibt es hausgemachte Liköre, Sylter Apfel-Curry-Suppe, Apfel-Seife und Apfel-Zimtgebäck. Der nächste Ossenberger Wochenmarkt ist am 26. September von 8 bis 13 Uhr.