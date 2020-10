Gewinnen in der Vorweihnachtszeit : Den neuen Lions-Adventskalender gibt es ab Montag

Dinslaken Gutes tun und gewinnen – mit der Aktion wird das Friedensdorf finanziell unterstützt. Im vergangenen Jahr kamen 35.000 Euro zusammen. Wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr Sponsoren abgesprungen, es kamen aber neue Förderer dazu.

Im vergangenen Jahr war der Adventskalender des Lions-Clubs Dinslaken zugunsten des Friedensdorfs schnell ausverkauft. 35.000 Euro konnten die Lions der humanitären Hilfseinrichtung überweisen. „Das Geld ist jedes Jahr faktisch fester Bestandteil der Finanzierung des Friedensdorfs“, so Wolfgang Mertens vom Friedensdorf, das an der Dinslakener Stadtgrenze zu Oberhausen liegt. „Dieses Jahr ganz besonders, da wir auf Grund der aktuellen Situation mit deutlich weniger Spendeneinnahmen rechnen müssen.“

Trotz der Corona-Krise haben viele Dinslakener Unternehmen auch dieses Jahr den Kalender unterstützt, durch den die Käufer in der Vorweihnachtszeit täglich eine neue Chance auf Sachpreise haben. Nicht alle Sponsoren konnten ihr Engagement aus der Vergangenheit fortführen. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Dafür wurden aber neue gewonnen. Insgesamt sind es 116, wie Marc Kriesen vom Lions-Club berichtet. Damit gilt sein Dank erneut vor allem den Unternehmern, durch es möglich geworden sei, den Kalender genauso attraktiv zu gestalten wie in den Vorjahren. Insgesamt stehen 459 Sach- und Geldpreise im Wert von knapp 21.000 Euro zur Verfügung. Sie reichen von Gutscheinen, Staubsaugern, Events bis hin zu Geldgeschenken.

In Dinslaken bekommt man den Kalender ab Montag, 12. Oktober, in folgenden Geschäften: Buchhandlung Korn, Schuh und Sport Boogen, Malteser-Apotheke, Kronen-Apotheke, Juwelier Michels und Expert in der Neutor-Galerie. In Hiesfeld sind es: Optik Blickkontakt und die Glückauf-Apotheke. Im Dinslakener Bruch ist die Jonkmanns GmbH dazugekommen. In Walsum wird die Firma Blumen Hoeren noch Kalender verkaufen. Der Kalender kostet pro Stück fünf Euro.