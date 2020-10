Infektionen in Leichlingen : Corona-Schwelle überschritten – Abstriche bei Ärzten möglich

Infektionen in Leichlingen

Leichlingen Corona-Inzidenz-Wert von 50 Fällen auch im Rheinisch-Bergischen Kreis überschritten. Kreis kündigt neue Regelungen zur Eindämmung des Anstiegs an.

Seit Freitagabend haben sich auch im Rheinisch-Bergischen Kreis die Corona-Fallzahlen über den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz-Wert) gesteigert. Dies bedeutet, dass nun weitergehende Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus zu treffen sind, wenn der Kreis auch rechtsverbindlich als „Risikogebiet“ gilt, was am Wochenende noch nicht offiziell der Fall war.