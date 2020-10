Indizenzwert von 50 ist überschritten : Rheinisch-Bergischer Kreis ist jetzt offiziell Corona-Risikogebiet

afr Leichlinger müssen sich auf weitergehende Maßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung von Covid-19 einstellen. Sie gelten am Mittwoch, 21. Oktober.

Nun ist es offiziell: Das Landeszentrum für Gesundheit hat das Überschreiten des Inzidenzwertes von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Rheinisch-Bergischen Kreis bestätigt. Dadurch gilt der Kreis – und somit auch Leichlingen – als Risikogebiet. Die damit einhergehende Allgemeinverfügung tritt am Mittwoch, 21. Oktober, in Kraft. Auch Leichlinger müssen sich damit auf weitergehende Maßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung von Covid-19 einstellen. Die Schutzverordnung sieht vor:

▶Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um Eltern und ihre Kinder oder Geschwister handelt, Verheiratete, Lebenspartner oder Menschen aus zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften. Ansonsten gilt: pro Gruppe sind maximal fünf Personen erlaubt. Ausnahmen gibt es etwa beim Sport oder an Haltestellen des ÖPNV.

▶In der Öffentlichkeit sollten Menschen untereinander grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Wo dieser nicht eingehalten werden kann, wird künftig auch im Freien das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen. Dies gilt auch in Fußgängerzonen.

Infektionen in Leichlingen

▶Auf Märkten ist jetzt durchgängig Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Bei Sportveranstaltungen im Freien sind außer am Sitz- oder Stehplatz Mund und Nase zu bedecken.

▶In geschlossenen Räumen gilt überwiegend Maskenpflicht. Dies gilt auch in Bus und Bahn sowie bei Beerdigungen. In Gaststätten darf die Maske am Sitzplatz abgenommen werden; die einfache Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt sein.