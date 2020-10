„Zu große kulturelle Unterschiede“ : Volksbanken Rhein-Ruhr und Ruhr Mitte kippen geplante Fusion

Duisburg Die Volksbanken Rhein-Ruhr und Ruhr Mitte schließen sich nicht wie geplant zusammen. Es gebe zu deutliche kulturelle Unterschiede zwischen den beiden Häusern, hieß es am Mittwoch.

Die Volksbanken Rhein-Ruhr und Ruhr Mitte schließen sich nicht wie geplant zusammen. Das teilten die Beteiligten am Mittwoch mit. Eine große Verbund-Volksbank mit zwei Hauptstellen in Duisburg und Gelsenkirchen – wie es ursprünglich vorgesehen war – wird es damit nicht geben.

Im Verlauf der Projektarbeit sei es den Beteiligten zunehmend deutlich geworden, dass es deutliche kulturelle Unterschiede zwischen beiden Häusern gebe. Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Ruhr Mitte hätten daraufhin Anfang dieser Woche beschlossen, die Fusionsgespräche nicht fortzuführen, hieß es in einer Pressemitteilung. Trotz einer intensiv erfolgten Suche nach Lösungen werde in der derzeitigen Konstellation keine Perspektive für eine zukunftsträchtige Zusammenarbeit gesehen.

Thomas Diederichs, Vorstandssprecher der Volksbank Rhein-Ruhr, findet die Entscheidung zur Fusionsabsage „auf jeden Fall sehr schade“. Immerhin sei damit aber rechtzeitig Klarheit geschaffen worden, insbesondere auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schwieriger wäre ein solcher Schritt erst kurz vor der Beschlussfassung durch die Vertreterversammlungen im nächsten Jahr gewesen. Allerdings: „Es hätte sehr gut gepasst“, so Diederichs.

Planung in Rommerskirchen

Planung in Rommerskirchen : Deelener Kreisverkehr wird ab Sommer 2021 gebaut

Erweiterungsbau in Voerde steht

Erweiterungsbau in Voerde steht : Marktkauf und Trinkgut eröffnen bald

Viele gute Ideen seien bereits auf dem bisherigen Weg zur geplanten Fusion entwickelt worden. Er bedauert deshalb die Entscheidung. „Es ist schade. Gerade mit Blick auf die absehbaren Herausforderungen in der Zukunft, ließen sich viele Aufgaben gemeinsam meist besser lösen“, bedauert auch Peter Bottermann, Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte.

Wirtschaftlich sehen sich beide Banken in der Lage, auch ohne eine Fusion die Zukunft zu meistern. „Wir sind beide erfolgreiche und kerngesunde Banken, die gut in ihren jeweiligen Regionen aufgestellt sind. Es ging von Anfang an um ein gemeinsames Agieren aus der Position der Stärke heraus“, bestätigen beide Vorstandssprecher.