Um- und Neubau des Blütenbads in Leichlingen : „Wir haben viele Chancen verpasst“

Um- und Neubau des Blütenbads in Leichlingen

Leichlingen Der gerade beschlossene Freibadumbau steht schon in der Kritik: weil die Wasserfläche viel kleiner wird und das gesamte Bad am jetzigen Standort bleibt.

In seiner letzten Sitzung hat der alte Stadtrat noch den Umbau des Leichlinger Freibades für rund drei Millionen Euro am jetzigen Standort beschlossen. Ein Unding, wie Cerstin Geldmacher findet. „Das Nichtschwimmer-Becken wird um 75 Prozent reduziert, das Schwimmerbecken von acht auf fünf Bahnen“, sagt die Leichlingerin. Die gesamte Wasserfläche verringere sich um 50 Prozent.

Zahlen, die das Hammer Planungsbüro in seiner Präsentation vor dem Rat, bei der sie als Zuschauerein zugegen gewesen sei, nicht genannt und die sie erst nach Einsicht in die Planungsunterlagen erfahren habe. „Der Umbau von drei Millionen Euro ist kein ‚Pappenstiel‘. Die Leichlinger Bürger sollten wissen, für welche Art des Umbaus so viel Geld - ihr Geld - ausgegeben wird“, findet sie.