Strafverfahren wird eingeleitet : Polizei findet Drogen in Wohnung

Leichlingen Die Beamten waren wegen eines lautstarken Streits gerufen worden, entdeckten dann jedoch unter anderem Cannabispflanzen in der Wohnung in der Straße An der Ziegelei.

