Corona aktuell in Leichlingen : Erster Toter im Zusammenhang mit dem Virus

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Leichlingen am Samstag sprunghaft angestiegen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Eine „über 80-jährige Person aus Leichlingen“ ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, berichtet die Kreisverwaltung. Samstag gab es gleich 16 Neuinfektionen in der Blütenstadt. Am Sonntag eine.

Fallzahlen Am Sonntag nennt der Kreis weitere 16 Corona-Fälle, darunter einer in Leichlingen. Kreisweit steigt die Zahl der Betroffenen auf 1305. In Leichlingen liegt sie bei 132. Am Samstag waren gleich 16 neue Infizierte hinzugekommen. 915 Menschen gelten als genesen (Leichlingen: 83), 366 (49) sind infiziert.