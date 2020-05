Hanglage : Politik und Bauträger begehen Kirchstraße

Schwierig zu bebauen: das Grundstück an der Oberen Kirchstraße in Leichlingen. Foto: RP/Uwe Miserius

Leichlingen Die Baustelle für zwei Stadtvillen mit 20 Wohneinheiten und 24 Stellplätzen wird voraussichtlich mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Im oberen Bereich der Straße wird laut tadt ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Ob weitere Maßnahmen nötig werden, bleibt dem Termin am 14. Mai vorbehalten.

Das Bauvorhaben in der Serpentine an der oberen Kirchstraße beschäftigt seit geraumer Zeit die Politik. Unlängst hatte die Leichlinger CDU ihre Sorge um die Sicherheit der Straße und des Hangs durch die Rodungsarbeiten bekundigt — und sich bei der Verwaltung nach konkreten Gegenmaßnahmen erkundigt. Geplant sind laut Stadt zwei Stadtvillen mit 20 Wohneinheiten und 24 Stellplätzen (teils in einer Tiefgarage). Durch das Freiräumen des Grundstücks habe die Straße weiter an Halt verloren, schrieben die Christdemokraten, die befürchten, dass starker Regen zu einem Abrutschen führen könnte.