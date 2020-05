Gefährliches Nadelöhr in Schwafheim : Bürger fordern Tempo 30

Moers Ärgernis in Moers-Schwafheim: Anwohner sehen die Kreuzung von Länglingsweg und Waldstraße als gefährliches Nadelöhr, nachdem die Düsseldorfer Straße nur noch in einer Richtung befahrbar ist.

Seitdem Mitte vergangener Woche die Beschilderung aufgestellt wurde, weil die Düsseldorfer Straße in der Hauptphase der Erneuerung nur noch in Richtung Krefeld für die Autofahrer zu benutzen ist, ist die Situation an der Kreuzung von Länglingsweg und Waldstraße noch einmal kritischer geworden. Hinzu kommt eine Baustelle nahe dieser Kreuzung, an der ein Gebäude entsteht, durch die ein Fußweg einseitig gesperrt ist. „Die Autofahrer suchen sich gerade den Weg, der für sie am günstigsten ist, um durch Schwafheim zu kommen und halten sich nicht immer an die Durchfahrverbote“, hat Wozniak beobachtet. „Nur ein Teil nimmt die weiträumige Umleitung, die über die Römerstraße in Schwafheim zur Kreuzung der Römerstraße mit der Ruhrorter Straße in Asberg führt. Besonders die Straßen Länglingsweg, Kirchweg und Heideweg sind davon negativ betroffen.“