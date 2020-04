Bauarbeiten : CDU: Kirchstraße droht abzurutschen

Leichlingen Die Leichlinger Christdemokraten sorgen sich um die Sicherheit der Straße und des Hanges durch die Rodungsarbeiten. Dort sollen zwei neue Häuser gebaut werden. Der Bauherr reagiert allerdings nicht auf Anfragen.

Das Bauvorhaben in der Serpentine an der oberen Kirchstraße geht in eine neue Runde. Seit einigen Wochen lässt die Bochumer Bollmann Gruppe als Investor auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Hanggrundstück roden, der Baubeginn steht angeblich kurz bevor. Geplant sind dort laut Internetseite des Investors zwei Stadtvillen mit 13 Eigentumswohnungen zwischen 90 und 150 Quadratmetern. Doch unter einem guten Stern scheint das Projekt, das mittlerweile seit über zehn Jahren von wechselnden Akteuren begleitet wird, auch jetzt nicht zu stehen.

Durch die Arbeiten am Hang sorgt sich die Leichlinger CDU aktuell um die Sicherheit der viel befahrenen Straße. Denn seit Anfang 2020 werde der Steilhang in der scharfen S-Kurve komplett gerodet. „An der Straße fehlt ein Stück vom Hang. Durch das Freiräumen des Grundstücks hat die Straße weiter an Halt verloren“, schreiben die Christdemokraten in einer Anfrage an die Stadtverwaltung. „Seit Sommer 2018 wurde die obere Kirchstraße nach der scharfen Kurve mit Warnbaken markiert, da sie bereits zu diesem Zeitpunkt in keinem guten Zustand war.“