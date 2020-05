Corona-Krise : Sinneswald eröffnet – gefeiert wird digital

Leichlingen Die Ausstellung im Murbachtal unter dem diesjährigen Motto „Glück“ kann seit Montag wieder live besucht werden. Falls jemand nicht kommen kann: Im Internet ist ein Video zu finden, in dem man durch die neue Ausstellung mitgenommen wird.

Not macht erfinderisch, und das Ergebnis muss gar nicht mal schlechter sein als das Original. So geschehen am vergangenen Wochenende bei der Eröffnung der 2020er Jahresausstellung im Leichlinger Sinneswald: Traditionell treffen sich die Freunde der „Freiluft-Skulpturenausstellung“ immer im Frühling am Steinbruch im Murbachtal, um die neuen Kunstwerke unter dem jeweils aktuellen Motto gemeinsam anzuschauen. Diesmal aber mussten die Initiatoren Wicze Braun und Wolfgang Brudes die Veranstaltung absagen: Das Corona-Virus hatte ihnen und ihren Mitstreitern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch sie schufen etwas, das vielleicht sogar noch länger in Erinnerung bleibt als die „normale“ Eröffnung und das vor allem noch viel mehr Kunstfreunde sehen können: „Wenn wir schon keine Feier machen durften, wollten wir mit unseren Freunden wenigstens einen virtuellen Rundgang durch den Sinneswald machen“, erzählen Braun und Brudes.