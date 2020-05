Strafverfahren : Betrunkener lässt Motor aufheulen

Leichlingen Erst herumgerast, dann in einen Porsche.

Ein betrunkener Leichlinger ist am späten Freitagnachmittag mit seinem Auto mehrfach über die Straße Rehborn gerast. Anschließend ließ er den Wagen bei laufendem Motor stehen, setzte sich in der Garage in einen Porsche und ließ den Motor aufheulen, so die Polizei. Als ein Passant sich beschwerte, beschimpfte er diesen. Auch gegenüber der Polizei, die den 39-Jährigen zur Burscheider Wache mitnahm, verhielt sich der Störenfried äußerst aggressiv.