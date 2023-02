Große Wiedereröffnung des Blütenbades Leichlinger Trockenzeit endet am Samstag

Anmeldungen für Führungen durch das Technikgeschoss sind am Freitag direkt vor Ort per Buchung an der Kasse möglich. Wer am Samstag aber zu den Ersten gehören will, die ins Wasser eintauchen, muss jetzt schnell sein: Am Tag der offenen Tür gibt es zwei Zeitfenster zum kostenlosen Schwimmen: von 15 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr (Anmeldung unter event@bluetenbad.com).