Bei der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderung Betroffene Unternehmen berichten über Cybercrime

„Die Bedrohung wächst. Cyberangriffe gehören zu den Top-Risiken für Unternehmen und sie sind auf dem Vormarsch“, mahnt die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW). Deshalb bietet sie Austausch über Vorsorge und digitale Souveränität von Unternehmen und lädt zum Dialog „Achtung Cyberangriff! Risiken minimieren – Resilienz aufbauen – Schäden beheben!“ am 6. Februar um 18 Uhr in das Kardinal Schulte Haus an der Overather Straße 51-53 in Bergisch Gladbach ein. Wolfgang Straßer, Leichlinger Experte für IT-Sicherheit, wird an Praxisbeispielen zeigen, wie sich Unternehmen schützen können und was im Angriffsfall zu tun ist. Die Firma Miltenyi Biotec hat den bereits erlebt, Finanzvorstand Norbert Hentschel wird darüber erzählen, ebenso weitere Vertreter betroffener Unternehmen. Anmeldung: www.rbw.de/achtung-cyberangriff.aspx.