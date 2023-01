Leichlingen SPD: Kühl-Problem der Schulmensa „inakzeptabel“

„Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, fällt die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler immer wieder einmal aus. In diesem Schuljahr zum dritten Mal“, schreiben die Sozialdemokraten an den Verwaltungschef. Als Grund nenne der Betreiber Probleme mit dem Kühlsystem. „Aktuell seit zwei Wochen und wir haben schon die Rückmeldung, dass es auch in der kommenden Woche kein Mittagessen für die Kinder im Schulzentrum geben wird“, beklagt die SPD. Dieser Grund „Probleme mit dem Kühlsystem“ sei inakzeptabel.