Spendenaktion in Mönchengladbach Schüler erwandern stolze Summe von 24.000 Euro und spenden sie

Einmal im Jahr ziehen rund 700 Schülerinnen und Schüler des Math.-Nat.-Gymnasiums aus guter Tradition die Wanderschuhe an. Rund 24 Kilometer legten sie zusammen mit ihren Lehrern auf ihrer Route von der Schule bis zum Schloss Wickrath und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dabei gehe es nicht nur um Bewegung an der frischen Luft, sondern um das Sammeln von Spendengeldern für lokale Wohltätigkeitsorganisationen, sagt Schulleiter Jan Funken. Die Kinder und Jugendlichen hatten Sponsoren gefunden, die bereit waren, einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer zu spenden. Die Summe von knapp 24.000 Euro ist jetzt an die Organisationen übergeben worden.