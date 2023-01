Im Stadtpark von Leichlingen Grapscher: „Habe doch keinen verletzt“

Auch wenn es der Angeklagte letztlich nicht so einsehen wollte, seine Übergriffe sind Straftaten im Sinne des Strafgesetzbuches. „Ich habe doch keinen verletzt“, waren seine Worte, die ihm als Beschuldigtem in diesem Prozess vor der 13. Großen Strafkammer zustanden. Der Ausgang ist ebenfalls vorhersehbar, wenn das Gericht am kommenden Donnerstag sein Urteil verkünden wird: Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus.