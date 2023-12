Nach Angriff auf kommunale IT SPD fordert mehr Infos über Cyberattacke

Die SPD fordert Aufklärung über den Cyberangriff auf den Dienstleister Südwestfalen IT (SIT), bei dem auch Leichlingen digitale Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Die Attacke liege zwar mehrere Wochen zurück, die Wiederinbetriebnahme größerer Teile der städtischen IT-Infrastruktur aber in weiter Ferne. Die SPD hat Fragen an Bürgermeister Frank Steffes gesandt. Dort heißt es unter anderem: „Welche persönlichen Daten der Leichlinger Bürgerinnen und Bürger sind von dem Sicherheitsvorfall betroffen?“ Die Verwaltung solle nachfragen, inwieweit Daten kompromittiert oder gestohlen wurden.“ SIT solle darstellen, „welche Sicherheitsmaßnahmen zur Datensicherheit in Kraft waren. Sind alle Datenschutzrichtlinien und -standards vollständig eingehalten worden?“ Und: „Wie ist der derzeitige Stand der Untersuchungen zu diesem Vorfall?“ Was werde unternommen, „um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern?“ Außerdem möchte die SPD über die Aussicht auf mögliche Regressforderungen informiert werden. Dazu hatte Steffes allerdings im Rat betont, dass Schadenersatz letztlich die Kommunen zahlten, die dem IT-Verbund angehörten - also auch Leichlingen.