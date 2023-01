Leverkusen/Leichlingen Ziegen sichern Diepentalsperre mit

Das Grundstück befindet sich in Privateigentum. Der Wupperverband hat die Maßnahme deshalb mit dem Eigentümer und mit den Behörden abgestimmt. Künftig sollen die Pflegearbeiten an der Diepentalsperre regelmäßig durchgeführt werden, demnächst „vorrangig durch Beweidung“. Auch Ende letzten Jahres waren bereits „tierische Einsatzkräfte“ vor Ort und haben den Bewuchs an der Talsperre fachmännisch gekürzt – sprich: abgefressen.