Kirchengemeinde in Leichlingen Für die Katholiken geht es auf zu neuen Ufern

Leichlingen · Die Leichlinger Katholiken werden sich mit denen in Wermelskirchen und Burscheid zusammentun. Das Erzbistum will mit größeren pastoralen Einheiten dem Wandel in der Gesellschaft begegnen. Auch in Leichlingen hat die Gemeinde mit Kirchenaustritten zu kämpfen.

27.01.2023, 16:30 Uhr

Michael Eichinger ist leitender katholischer Pfarrer in Leichlingen. Er blickt zuversichtlich nach vorn. Foto: Miserius, Uwe (umi)