PCB in Leichlingen PCB – Stadt klebt Fugen in Sekundarschule ab

Die guten Nachrichten vorweg: Die Belastung des Gymnasiums an Polychlorierten Biphenylen (PCB), die ohnehin niedriger war als in der Sekundarschule, konnte durch die Probesanierungen deutlich reduziert werden. Nun wird es eine Probesanierung in der Sekundarschule geben. Die Ergebnisse der jüngsten Messungen zwingen die Stadt zwar zum Handeln, eine akute Gesundheitsgefahr bestehe für Schüler, Lehrpersonal und schulische Mitarbeiter allerdings nicht, bestätigt Thomas Kraus, Professor für Arbeitsmedizin an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Am Mittwochabend informierten Stadtverwaltung und hinzugezogene Experten die Eltern am Schulzentrum Am Hammer.