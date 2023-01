Seminarangebot in Leichlingen am 7. Februar Ein kleines Solarkraftwerk für den Balkon

Die Stadt Leichlingen bietet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am Dienstag, 7. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr ein Online-Seminar zur Energieeinsparung an. Thema: „Steckersolar – Steck die Sonne ein mit einem Balkonkraftwerk“. Die Teilnehmer erfahren dabei, wie mit einem Steckersolargerät eigener Strom für zu Hause gewonnen werden kann.