Im Insolvenzverfahren Wer rettet Bäro? Die Investoren-Suche läuft

Die Internetseite des Unternehmens ist seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar – Zufall oder Folge des vorläufigen Insolvenzverfahrens, in dem der Beleuchtungs- und Lüftungssystemehersteller Bäro mit Sitz in Wolfstall seit Anfang des Jahres steckt? Wie es aktuell mit dem „Spezialist in den Bereichen Retail Lighting und Clean Air Technologies“ mit zuletzt bis zu 160 Mitarbeitern weitergeht, war in den letzten Tagen einer Nachricht des Unternehmens, der Insolvenzverwalterin und des auf Investorensuche spezialisierten Beratungsunternehmens Mentor zu entnehmen.