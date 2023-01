Wegen sinkender Teilnehmerzahlen in den Sportvereinen Bürgerliste fordert warmes Wasser in den Hallenduschen

Sportler, die in diesem Winter nach der körperlichen Betätigung in Leichlingens Sporthallen duschen wollten, brauchten ein dickes Fell: Wegen der extrem gestiegenen Gaspreise hatte der Rat im vergangenen Herbst den Verwaltungsvorschlag unterstützt, das Warmwasser in den Sportstätten bis auf weiteres abzustellen. „Das war notwendig und wurde von allen Fraktionen unterstützt“, betont BWL-Sprecher Franz Jung. Jetzt aber will die Bürgerliste, dass das Wasser in den Hallenduschen wieder warm wird. „Die Gasgemengelage hat sich seit Anfang 2023 entschieden verbessert“, betont sie. Ab 1. März trete außerdem die Gaspreisbremse in Kraft. Außer Leichlingen gebe es im Umkreis keine Stadt, die warmes Wasser zum Duschen in Sporthallen abstelle. „Aus verschiedenen Quellen hat die BWL erfahren, dass viele Sportler und Sportlerinnen nicht mehr am Training teilnehmen, weil man abgekämpft und durchgeschwitzt weder kalt duschen noch mit nassen Trainingssachen ins Auto steigen möchte“ , berichtet Jung. Nach und nach erhöhten auch Hallenbäder wieder moderat die Wassertemperatur, weil die Besucherzahlen stark abgenommen hätten. Die BWL-Fraktion hat deshalb bei der Stadt nachgefragt, ob aufgrund der Entspannung im Gaspreis die Entscheidung, das warme Wasser abzustellen, überdacht werden kann.