Der Kreisausschuss berät darüber am Donnerstag, 26. März 2020 : SPD fordert: Buslinien verbessern

Der Kreisausschuss berät darüber am Donnerstag, 26. März 2020

Leichlingen (sug) Die Diskussion um die Verbesserung der Buslinien in Leichlingen geht weiter. Jetzt soll sich der Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung, die noch für den 26. März angesetzt ist, damit befassen.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat den Antrag gestellt, die Wupsi damit zu beauftragen, „für die Fahrten der Linie 251 und 253 die seit vielen Jahren geforderten Verbesserungen zum Fahrplanwechsel im Juni 2020 umzusetzen“. Dabei gehe es vor allem um eine Taktverdichtung in den Abendstunden und am Wochenende sowie bei der Linie 253 um eine Verdichtung des bisher nur stündlichen Fahrtangebotes, erläutern Gerhard Zorn und Christiane Clemen vom Vorsitz der Kreistagsfraktion.

Darüber hinaus fordern sie bei den Linien 251 und 253 „die Wiederaufnahme der direkten und regelmäßigen Anbindung des Leichlinger Bahnhofs, die früher zum Umfang der Linie 253 gehörte, ebenso wie die Anbindung der Leichlinger Vogelsiedlung“. Und sollte die Wupsi die Linie 254 übernehmen, müsse die Linie so ausgebaut werden, dass die Leichlinger „gut und schnell die S-Bahn-Station Langenfeld erreichen können“.

Corona aktuell: 31 Fälle in Leverkusen

Zwei Patienten aus Klinikum entlassen : Corona aktuell: 31 Fälle in Leverkusen

Nahverkehr in Wipperfürth

Nahverkehr in Wipperfürth : Zwei neue Bushaltestellen für Hansestadt Wipperfürth

Eine ähnliche Entwicklung könne sich für die Linie 254 (Leichlingen – Langenfeld S-Bahn) ergeben. „Diese Linie ist aufgrund der geringen Fahrten so unattraktiv, dass sie von den Bürgern kaum genutzt wird.“ Solange es in Leichlingen keine direkte Nahverkehrs-Anbindung nach Düsseldorf gebe, könne durch diese Linie eine bessere Verbindung in die Landeshauptstadt geschaffen werden. „Zudem ergibt sich dadurch eine direkte ÖPNV-Verbindung zwischen den Nachbarstädten Leichlingen und Langenfeld.“