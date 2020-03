In Corona-Zeiten : Die Probeklausur kommt per WhatsApp

Die Probeklausur kommt per WhatsApp

In Corona-Zeiten

Leichlingen Seit Montag fällt der Unterricht bis zum Ende der Osterferien aus. Jetzt müssen Abiturienten den Stoff zu Hause wiederholen.

Dass die Schließung der Schule so schnell erfolgen sollte, damit hatte niemand gerechnet. Am Freitag kreisten die Gedanken vieler Schüler schon ums Wochende, als sie in der siebten Stunde im Mathe- oder Deutschunterricht mit halbem Ohr dem Lehrer zuhörten und sich auf die kommenden Tage freuten. Gerüchte über eine mögliche Schulschließung kursierten, dann folgte die Verkündung des Landeskabinetts. Damit war klar, dass die Abiturienten nach diesem Tag nie wieder einen Klassenraum für Unterricht betreten werden. Dafür aber zu den Abiturprüfungen, die nach jetzigem Stand immer noch wie geplant stattfinden sollen.