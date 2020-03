Rhein-Berg : 81 Fälle im Kreis – sieben davon in Leichlingen

81 Fälle im Kreis – sieben davon in Leichlingen

Rhein-Berg Das Corona-Virus forderte ein erstes Todesopfer im Kreis. Eine 83-jährige Frau aus Bergisch Gladbach erlag den Folgen der Erkrankung.

Zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle sind am Donnerstag im Kreis dazugekommen – aus Bergisch Gladbach, Kürten, Rösrath, Wermelskirchen und Overath. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt oder sind in Ermittlung. Insgesamt gibt es nun 81 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, sieben davon in Leichlingen.