Covid-Zahlen am Donnerstag : Zwei weitere Corona-Todesfälle in Leverkusen

Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen in Leverkusen bei 1468,5 (-32,3). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Seit Beginn der Pandemie hat Leverkusen 145 Corona-Todesfälle zu verzeichnen. Zuletzt verstarben zwei Frauen im Alter von 82 und 91 Jahren. Währenddessen wird das Impfangebot erweitert.

Die Stadt meldet zwei weitere Corona-Todesfälle: Eine 82-jährige Leverkusenerin ist am Dienstag gestorben, eine 91-jährige Leverkusenerin am darauffolgenden Tag. Beide waren mit dem Coronavirus infiziert und hatten Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 145.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden in Leverkusen 26.904 Personen positiv auf das Virus getestet – ein Plus von 335. Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 1468,5 (-32,3).

Aktuell werden neun Corona-Patienten im St.-Remigius-Krankenhaus behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Das St.-Josef-Krankenhaus hat momentan keinen Fall. Im Klinikum in Schlebusch werden 35 Covid-Fälle versorgt, fünf Patienten sind intesivpflichtig, 25 stammen aus Leverkusen.

Impftermine für Menschen ab zwölf Jahren werden ab Montag, 21. Februar, auch nach 18 Uhr angeboten: Die Impfstelle in den Luminaden hat montags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Impfungen sind mit und ohne Termin möglich. Für Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren ist aber weiterhin eine Terminvereinbarung (impfung.leverkusen.de/select2?md=2) erforderlich. Sie können am Wochenende zwischen 14 und 18 Uhr geimpft werden.