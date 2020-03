Klinik rüstet sich : Roderbirken: Platz machen für Corona-Patienten?

Leichlingen Das Land NRW will Covid-19-Kranke auch in Reha-Kliniken versorgen lassen. Die Leichlinger Klinik kümmert sich normalerweise um Herzkranke.

Lassen sich Corona-Patienten überhaupt zusammen mit Herzkranken – einer besonderen Risikogruppe – in einem Krankenhaus behandeln? „Wir prüfen, was wir leisten können“, berichtet Jochen Müller. Alle Reha-Ärzte besäßen eine medizinische Ausbildung. Möglicherweise seien zusätzliche Ärzte nötig, wenn künftig ebenfalls Corona-Kranke betreut werden sollten. „Wir wissen jedoch noch gar nicht, welche Art von Bett gebraucht wird – ob wir also die schweren oder eher die leichteren Fälle versorgen sollen. Das hängt vom Notfallplan des Landes ab.“ Daher seien die Mediziner in den Gesprächen mit dem Land NRW dabei. „Unser Ziel ist es, die Risiken für unsere Patienten und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.“