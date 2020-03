Einrichtung bleibt vorerst geöffnet : Wegen Corona-Gefahr muss Tafel auf ältere Helfer verzichten

Leichlingen Leere Regale gibt es bei der Leichlinger Tafel nicht. Gemüse, Brot, Käse und Wurst sind reichlich vorhanden. „Wir bekommen – anders als andere Tafeln – immer noch sehr viel Ware geliefert“, berichtet Helga Paul, die erste Vorsitzende.

„Darüber sind wir sehr froh. Denn wir haben weiterhin geöffnet.“ Montags und donnerstags werden die Lebensmittel an Bedürftige verteilt, so wie vor der Corona-Krise auch schon. „Allerdings wissen das viele nicht. Manche rufen an, aber etliche denken, wir hätten geschlossen.“ Statt normalerweise 50 bis 60 Personen standen daher am Montag nur rund 25 vor der Tür.