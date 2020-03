Sanierungsarbeiten beginnen : Wupperverband legt Hand am Murbachsammler an

Wupperverband legt Hand am Murbachsammler an

Rhein-Berg Ab diesem Monat lässt der Wupperverband Sanierungen am Schmutzwasserkanal „Murbachsammler“ vornehmen. Aktuell wird der drei Kilometer lange Abschnitt des Sammlers zwischen der Diepentalsperre und Balken saniert.

Nach den Aufmessarbeiten an den Schächten, die abhängig von der Witterung nun stattfinden, schließen sich ab Ende März die Sanierungsarbeiten an.

Hintergrund: Der Murbachsammler des Wupperverbandes ist ein Abwassersammler mit einem Durchmesser von 60 bis 80 Zentimetern. Er beginnt in Burscheid-Luisenthal und verläuft parallel zum Murbach bis Leichlingen-Balken – so kommt der 1970 gebaute Sammler auf eine Länge von rund sieben Kilometern. Seine Aufgabe: Abwässer aus Burscheid und Leichlingen in den Wuppersammler zu leiten, der wiederum zur Kläranlage in Leverkusen führt.