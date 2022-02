Leverkusen/Leichlingen : Brücke über den Murbach wird durch Neubau ersetzt

Die Wupper in Leichlingen einen Tag nach dem verheerenden Hochwasser. Der Murbach mündet bei Balken in sie hinein. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leverkusen/Leichlingen Die Kosten werden insgesamt auf rund 350.000 Euro geschätzt und müssen je zur Hälfte von den Städten Leverkusen und Leichlingen aufgebracht werden.

Beim Hochwasser im Juli wurde die Brücke, die in der Muhrgasse in Leverkusen-Pattscheid über den Murbach führt, stark in beschädigt. Sie musste daraufhin gesperrt werden. Das Bauwerk befindet sich je zur Hälfte im Eigentum der Stadt Leverkusen und der Stadt Leichlingen, berichtet die Stadtverwaltung im Ratsinformationsdienst. Nun soll die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden.