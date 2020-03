Hilfe in Corona-Zeiten: Leichlinger initiiert Spendensammlung : Bürger spenden für kleine Geschäfte

Leichlingen Initiator Thomas Richter (45) bekommt auf Facebook für seine Idee regen Zuspruch. Die Spendensumme steigt stetig.

Mit einer Idee fing es an: „Leichlingen hat rund 30.000 Einwohner. Wenn jeder zehn Euro spenden würde, könnte man 60 Restaurants, Blumengeschäfte, Kneipen, Geschäfte und so weiter mit jeweils 5000 Euro unterstützen, Arbeitsplätze und Lebensqualität in unserer Stadt erhalten“, schrieb Thomas Richter am Donnerstagmorgen auf Facebook. „Verrückte Idee... Oder doch nicht? Wenn sich viele dazu bereit erklären, richte ich gern ein Konto dafür ein und bilde ein ‚Vergabe-Komitee‘, damit es gerecht bei der Verteilung zugeht.“