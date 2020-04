Corona aktuell : Weiterer Todesfall im Kreis — keine neuen Fälle in Leichlingen

Weiterer Todesfall im Kreis — keine neuen Fälle in Leichlingen

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde ein weiterer Todesfall bekannt, der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Rhein-Berg Am Dienstag ist ein weiterer bestätigter Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen auf 401 an.

Überdies meldet der Kreis einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich dabei um eine über 80-jährige Person der Pflegeeinrichtung Peter-Landwehr-Haus in Bergisch Gladbach. Sie war bereits seit einigen Tagen in stationärer Behandlung und ist am Montagabend im Krankenhaus verstorben. Die Person hatte Vorerkrankungen, und die Corona-Infektion kam hinzu.