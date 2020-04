Corona-Krise : Verein "Theo hilft" versüßt die Notbetreuung

Auch Sport-Leibchen wurden schon gespendet. Sebastian W. Lemmer vom Verein „Theo hilft“ mit Leichlinger Grundschülern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Offenen Ganztagsschulen und das Kinderdorf erhalten Spiele und Bücher. Gekauft wurde in heimischen Geschäften.

Der Zeitpunkt fürs Geschenk passt prima: Weil die nordrhein-westfälische Landesregierung eine neue Betreuungsverordnung während der Corona-Pandemie erlassen hat, wird die Notbetreuung in Kitas und Offenen Ganztagsschulen (OGS) ab Donnerstag, 23. April, um einige Berufsgruppen der bisherigen kritischen Infrastruktur erweitert.

So können sich noch mehr Kinder, die dann in den OGS der Leichlinger Grundschulen betreut werden, auf neues Spiel- und Lesematerial freuen: Der Verein „Theo hilft“ hat dieser Tage Bücher und Spielsachen an die lokalen Betreuungseinrichtungen im Wert von je 400 Euro verteilt. Auch das Kinderdort St. Heribert wurde berücksichtigt. Hula-Hoop-Reifen sind in der Spielesammlung ebenso drin wie Bälle, Brett- oder Kartenspiele. „Die Aktion ist der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie geschuldet“, sagte Margit Rottschäfer von „Theo hilft“ bei der Übergabe an der Katholischen Grundschule Kirchstraße.

Man wolle den Kindern ein bisschen Abwechslung verschaffen, dass sie auch in der Notbetreuung mit den neuen Sachen richtig Spaß haben. Zugleich hat der Verein mit den Anschaffungen die lokalen Buchhandlungen und das Spielwarengeschäft unterstützt, wo die Materialien eingekauft wurden. Das Geld dafür stammt aus den Spendengeldern, die „Theo“ jährlich für soziale Zwecke in Leichlingen einsammelt. Bernd Sielemann und Gabriele Berger von der Katholischen Grundschule sind sich sicher, dass die Geschenke bei den Jungen und Mädchen gut ankommen werden. „Bislang waren im Durchschnitt sieben Kinder in der Notbetreuung in der OGS unserer Schule, ab nächster Woche werden es sicher mehr sein“, berichtet Konrektor Sielemann. Nicht nur die Spielsachen, auch die Bücher werden auf großes Interesse stoßen, ist sich Schulleiterin Berger sicher: „In der OGS und in den Klassenräumen gibt es spezielle Leseecken, in die sich die Jungen und Mädchen gerne zurückziehen.“